طوفان الأقصى في اليوم 351.. حرب الابادة مستمرة والاحتلال يكثف غاراته على القطاع والشهداء اكثر من 40 الفا

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ351، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

كثّفت قوات الاحتلال من استهداف ونسف المنازل والمربعات السكنية، وارتكبت عدة مجازر باستهداف مباشر لمنازل تأوي عدداً كبيراً من النازحين.

وأفادت مصادر طبية، بأن 17 شهيدا ارتقوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

فيما ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة ضهير في منطقة مصبح شمال رفح بعد استهداف منزلهم مما أدى لاستشهاد 15 مواطنا بينهم نساء واطفال.

وارتفعت عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفا و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ351: