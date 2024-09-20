قوات الاحتلال تداهم منزل أسير محرر في إذنا وتعتدي عليه بالضرب

وطن: داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، منزل أسير محرر في بلدة إذنا غرب الخليل، واعتدت عليه بالضرب.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، واقتحمت منزل الأسير المحرر فادي محمد بشير سليمية في منطقة الذخيرة والذي أفرجت عنه أمس بعد قضاء 22 شهرا في سجون الاحتلال، فيما تم احتجازه أفراد عائلته، واعتدت عليه بالضرب بحجة وجود مظاهر وتجمع لاستقبال الأسير.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق بلدة إذنا ومداخلها الرئيسية والفرعية، إلى جانب عملية المداهمة المتواصلة ليلا ونهارا ومصادرة عدد من المركبات.