"أنصار الله" اليمنية تدين العدوان على الضاحية: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية

وطن: دان المكتب السياسي لحركة أنصار الله، في اليمن، "التصعيد الإجرامي الخطير لجيش الاحتلال، الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية".

واعتبر المكتب السياسي في بيان له، أن التصعيد الإسرائيلي هو "عدوان على لبنان، وانتهاك صارخ لسيادته، واعتداء إجرامي وآثم على الشعب اللبناني"، مجدداً التأكيد بعدم قدرة "مثل هذه الجرائم الموغلة في التوحش من أن توهن من عزيمة الشعب اللبناني والمقاومة الإسلامية".

كما دان "المواقف الأميركية التي أثبتت أن الولايات المتحدة شريكة، بشكل كامل، في كل الجرائم والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في لبنان"، وجدد تضامن الحركة مع لبنان ومقاومته، مشيراً إلى أنّ "التصعيد المنفلت لن يمنع ولن يحول دون استمرار المقاومة الإسلامية في إسناد غزة والانتصار لقضية فلسطين".



وختم بيان المجلس السياسي لحركة أنصار الله، بتوجيه التحية للمقاومة الإسلامية اللبنانية، "التي تمكنت اليوم من تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة في مواقع أمنية وعسكرية حساسة واستراتيجية".

كما دان المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، "الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت"، و"استمرار أميركا في تغطية جرائم كيانها الإرهابي على حساب أمن وسلامة واستقرار شعوب المنطقة"، مجدداً "وقوف اليمن إلى جانب لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة".

وأشار عبد السلام إلى أنّ "الغارة العدوانية الجديدة على الضاحية، والتي تأتي بعد المجزرة الإلكترونية الدموية، تحتم على شعوب المنطقة تحمل المسؤولية ومواجهة هذا الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف الجميع دون استثناء".

وكان مصدر لبناني أفاد بوقوع غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، على مبنى سكني مؤلف من 8 طبقات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأضاف بأنّ العدوان الإسرائيلي أسفر عن تسوية المبنى المستهدف بالأرض، وارتقاء شهداء بالإضافة إلى عشرات الجرحى.