الصحة: ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 716 شهيداً

وطن: أعلنت وزارة الصحة، ارتقاء 716 شهيداً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، وذلك جراء اقتحامات قوات الاحتلال والحملات العسكرية التي يقوم بها في مدن الضفة الغربية منذ بدء الحرب على فطاع غزة.

وقالت "الصحة"، في تقرير لها اليوم الجمعة، إن بين الشهداء الذين ارتقوا خلال الأحد عشر شهرا الماضي 160 طفلاً، و 10 نساء، و 9 مسنين.

وأضافت أن "عدد الجرحى بلغ منذ ذلك التاريخ نحو 5750 جريحاً".

وتأتي هذه الحصيلة بعد استشهاد 7 شبان في بلدة قباطية بمدينة جنين، أمس الخميس، إثر الاقتحام الواسع الذي شنته قوات الاحتلال أمس.

وبين التقرير أن حصيلة الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/تشرين أول الماضي بلغ حتى اليوم الجمعة، 41,272 شهيداً و نحو 95,550 جريح.