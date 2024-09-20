إطلاق الحملة الثانية للتبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، تنظيم الحملة الثانية للتبرع بالدم لصالح أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي ستنطلق صباح يوم الأحد المقبل من كافة بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة في المحافظات الشمالية، إضافة الى بنك الدم الوطني في رام الله، ومركبة بنك الدم المتنقلة.

وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، "بعد نجاح حملة التبرع بالدم الأولى والتي تم خلالها إيصال أكثر من ألفي وحدة دم إلى مستشفيات الوزارة في المحافظات الجنوبية، ستنفذ الوزارة الحملة الثانية ابتداء من صباح يوم الأحد وحتى مساء يوم الأربعاء، حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة رحمة بنقلها وإيصالها إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن طواقم خدمات بنوك الدم في وزارة الصحة ستجمع وتفحص وتخزّن وحدات الدم، تمهيدا لتسليمها لمؤسسة رحمة لنقلها إلى مستشفيات ومراكز العلاج في قطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى من زمر الدم المختلفة.

وأوضح أبو رمضان بأن الحملة الثانية تهدف الى جمع 1500 وحدة خلال 4 أيام، حيث ستكثف طواقم خدمات بنوك الدم في وزارة الصحة جهودها وعملها للوصول إلى ذلك.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وامتنانه للمواطنين الذين استجابوا لنداء الوزارة بالتبرع بالدم والذي أدى إلى نجاح الحملة الأولى، داعيا أبناء شعبنا للتوجه إلى بنوك الدم والتبرع لصالح أبناء الشعب الواحد والذي تتوحد رايته تحت شعار "دمنا واحد".