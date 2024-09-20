وزارة الصحة تعلن وصول قافلة شاحنات أدوية ومستهلكات طبية إلى قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن وصول خمس شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى مستودعات الوزارة بالمحافظات الجنوبية، ضمن قافلة تم تسييرها أول أمس الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية بنابلس.

وأفاد وزير الصحة ماجد أبو رمضان بأن الوزارة استطاعت للمرة الأولى منذ بدء العدوان، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، في إرسال أدوية مباشرة من مستودعاتها المركزية في نابلس إلى قطاع غزة، مضيفا بأن خمس شاحنات أخرى سيتم تسييرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن الشاحنات التي وصلت سيتم توزيعها على مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة، وذلك لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة للمرضى والجرحى في المحافظات الجنوبية.

وأشار أبو رمضان أن وزارة الصحة تقوم بجهود استثنائية وعلى مدار الساعة مع كافة الشركاء الصحيين الدوليين لتلبية احتياجات القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وتعليمات من رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وأضاف أن "الشاحنات تحتوي على أدوية ومستهلكات طبية مخصصة لأقسام الطوارئ وغرف العمليات، إضافة إلى مضادات حيوية ومواد طبية خاصة لغسيل الكلى ومستلزمات طبية أخرى".