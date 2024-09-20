شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في شنتها طائرات الاحتلال على بناية سكنية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "طائرة حربية معادية من نوع F35 شنت غارة بصاروخين مستهدفة شقة في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية"، مشيرة إلى أن مركبات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المكان، وتعمل طواقمها على نقل الإصابات، وسط انتشار للجيش اللبناني.

وأضافت أن "الغارة المعادية جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية، وأحصي إلى الآن خمسة أطفال شهداء".

وألحقت الغارة الإسرائيلية، دمارا في الشقة المستهدفة، وفي باقي شقق البناية، وفي المركبات المركونة أمامها.



ويأتي هذا الاعتداء بعد المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العدوان الإلكتروني، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري والتي بلغت حصيلتها، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، بلغت 37 شهيداً و2931 مصاباً.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، منذ ساعات الصباح، قصف عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان، منها: ميس الجبل وكفر كلا والعديسة والطيبة وعيترون ويارون ووادي زبقين وحانين وبيت ليف وكفر شوبا وعيتا الشعب.

يتبع...