إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا الأسبوعية، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين، عقب إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" عنوة على أراضي المواطنين في قمة جبل صبيح.

وفي السادس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأميركية التركية عايشة-نور إيجي (26 عاما) خلال مشاركتها إلى جانب أهالي بلدة بيتا في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، لتنضم إلى 17 شهيدا ارتقوا في البلدة منذ إقامة بؤرة "أفيتار" في أيار/مايو 2021.