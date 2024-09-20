القسام تعلن عن ايقاع قوة لجيش الاحتلال في كمين في رفح

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام ايقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وقتل وجرح أفرادها في رفح.

وقالت القسام في بلاغ عسكري ان مقاتليها استهدفوا قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق حي التنور بمدينة رفح بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وتم رصد هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وقالت القسام كذلك ان عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب قطاع غزة