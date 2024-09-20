العثور على طفل مشنوقا في رام الله والشرطة والأجهزة تباشر البحث والتحري

رام الله - وطن: عثر، صباح اليوم الجمعة، على طفل (10سنوات)، مشنوقا، في مدينة رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل (10 سنوات)، عُثر عليه مشنوقًا في رام الله.

وفي بيان لاحق قال ارزيقات انه بعد "إجراءات التحقيق والبحث والتحري التي قامت بها النيابة العامة والشرطة والأجهزة الامنية برام الله، وبمتابعة الكاميرات في المنطقة تبين بأن الطفل وأثناء اللعب واللهو قام بشنق نفسه".

وناشدت الشرطة الأهالي لضرورة الانتباه لأطفالهم وتحذيرهم من خطورة بعض الألعاب والسلوكيات التي قد تبدو غير مؤذية في الظاهر، لكنها قد تشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.