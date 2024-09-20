رئيس الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية: قرار الجمعية العامة انتصار لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا ونضالاته المشروعة

بريمن- وطن: رحب رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية سامر اصلان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً"، معتبراً القرار بأنه انتصار وإنجاز لعدالة قضيتنا وحقوق شعبنا ونضالاته وتضحياته على مدار عقود اضافة للجهود الدبلوماسية المستمرة والشاقة التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية منذ سنوات.

وحيا اصلان الدول التي صوتت لصالح القرار بغالبية 124 صوتاً دليلاً لامجال فيه للشك على رفضها القاطع لاحتلال أراضي دولة فلسطينية ويعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين وعاصمتها القدس

وطالب اصلان هذه الدول الداعمة لشعبنا وقضيتنا العادلة والمشروعة لإلزام إسرائيل بتطبيق هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.