قوات الاحتلال تعتقل شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من المنازل، ونصبت قناصة على أسطح عدد منها في الحي الشمالي، واعتقلت الشابين علي محمود صالح قبها وطارق أحمد صالح قبها، عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، لافتةً إلى أن الاقتحام مازال مستمرا حتى اللحظة.