طوفان الأقصى في اليوم 350.. تصاعد الاشتباكات في رفح وخسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ350، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أعلنت كتائب القسام أنها نفذت كميناً محكماً استهدف رتلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من تفجير ناقلة جند باستخدام عبوتي "شواظ"، كما استهدفوا ناقلتي جند أخريين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم". وأدت العمليات إلى زيادة الخسائر في صفوف الاحتلال، إذ اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجنود الأربعة قتلوا إثر انفجار مبنى مفخخ في حي تل السلطان برفح، بينما لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في آلية التفجير.

وفي تطور آخر، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت مبنى يتحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في حي تل السلطان، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وفي حادثة منفصلة في مخيم الشابورة، أصيب ضابط من كتيبة "غفعاتي" بجروح خطيرة نتيجة استهداف مدرعته بقذيفة "آر بي جي".

وعلى صعيد آخر، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد وجندي آخر، إضافة إلى تسجيل عدة إصابات في صفوفه في الشمال، على الحدود مع لبنان، إثر هجمات نفذها حزب الله باستخدام الصواريخ والمسيرات، والتي استهدفت مناطق في الجليل.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الــ350:

12:23|قوات الاحتلال تداهم احد المنازل خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

12:15|قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية

12:14|شهيد وإصابات في استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ربيع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

12:13|حزب الله: نفذنا 17 هجوما ضد أهداف ومواقع الاحتلال في الجليل والجولان وتلال كفرشوبا المحتلة أمس الخميس

12:12|أي بي سي عن مصدر استخباراتي أمريكي: لإسرائيل يد في تصنيع أجهزة البيجر التي انفجرت بحوزة عناصر حزب الله

- التخطيط الإسرائيلي لهذا النوع من الاختراق لسلسلة التوريد استمر نحو 15 عاما

-المخابرات المركزية الأمريكية ترددت في استخدام هذا الأسلوب لخطره على الأبرياء

-مخطط إسرائيل شمل شركات وهمية وواجهة من ضباط المخابرات لإنتاج أجهزة النداء

12:04|طائرات الاحتلال تغير على مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة