مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين ويسرقون أغنامهم جنوب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، مساء اليوم الخميس، منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، وسرقوا عددا من اغنامهم.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، هاجمت بحماية من قوات الاحتلال، منازل المواطنين في منطقة "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسرقوا عددا كبيرا من الأغنام تعود للمواطنين علي صباح وعبد المحسن رشيد، بعد أن احتجزوا عائلاتهم وأجبروها على التجمع في غرفة واحدة، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام وألحقوا بها أضرارا جسيمة.