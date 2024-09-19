شهيدان وإصابات بينها خطيرة بالرصاص وبقصف طائرة مسيرة في بلدة قباطية

وطن: استشهد شابان، وأصيب شاب وطفل بجروح متوسطة وخطيرة مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبقصف طائرة مسيرة بصاروخ مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال قصفت عبر طائرة مسيرة مركبة قرب مجمع المقاهي في البلدة، ما أدى لاستشهاد شاب، بينما استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مدخل البلدة، بينما أصيب طفل بجروح وصفت بالحرجة وشاب بجروح وصفت بالمتوسطة بعد استهدافهما برصاص الاحتلال في البلدة.

وكان ثلاثة شبان استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأُصيب 10 آخرون، بينهم اثنان بعملية دعس من جيب احتلالي، أثناء الاقتحام.

كما نكلت قوات الاحتلال بجثامين الشهداء الثلاثة، حيث ألقتها من على سطح المنزل الذي كانت تحاصرهم فيه، قبل أن تقوم بنقلهم بجرافة، حيث احتجزت جثامينهم.

و حاصرت عدة منازل في البلدة، وهدمت منزلا خلال الاقتحام، كما جرفت البنية التحتية في البلدة.

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من التحرك والتغطية في أكثر من موقع في قباطية، وأنها تطلق الرصاص بكثافة في محيط تجمع المدارس والمنازل المحاصرة.