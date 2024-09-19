نـداء فـلسـطـيـن: ندين الجريمة الصهيونية التي استهدفت الأشقاء اللبنانيين ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال

وطن: أعلن نداء فلسطين عن بالغ إدانته للعمل الإرهابي والإجرامي الذي أقدمت عليه حكومة وأجهزة إرهاب الاحتلال الصهيوني، يومي الثلاثاء وأمس الأربعاء، واستهدفت من خلاله آلاف المواطنين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق، مما أسفر عن استشهاد عدد منهم وإصابة آلاف آخرين، وذلك إثر تفجير معد له مسبقاَ لآلاف أجهزة الاتصال المحمول.

وقال نداء فلسطين في بيانٍ وصل لوطن نسخه منه أنه يعبر فيه عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، ويثمن عالياَ دوره في دعم نضال وحقوق شعبنا ومقاومته، يؤكد أن هذه الجريمة الجديدة التي استهدفته، تأتي استمرارا لمسلسل الإجرام الصهيوني المنفلت من عقاله بحق شعوبنا العربية المهددة بحقوقها وسيادتها، مما يتطلب أكثر من أي وقت مضى تعزيز وحدة كل القوى وتنسيق وتسخير كل الجهود للجم العدوانية الصهيونية لدولة الاحتلال الفاشية وتهديداتها وعربداتها في المنطقة.

من جهة أخرى، يعرب (نداء فلسطين) عن ترحيبه الكبير باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين، والمتضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

ويعتبر (نداء فلسطين) حصول مشروع القرار المذكور استنادا إلى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتصاراَ تاريخياَ جديداَ لنضال الشعب الفلسطيني، وتجديد دولي لإدانة دولة الاحتلال وممارساتها، وتأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابل للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة، هذا إلى جانب تطبيق حق العودة وفقاَ للقرار ١٩٤.

كما يؤكد النداء على وجوب المتابعة الحثيثة واستثمار كل الإمكانيات وآليات العمل والعلاقات العربية والدولية، من أجل متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال خلال سقف زمني محدد، ووقف توريد الأسلحة لدولة الاحتلال ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها، واستمرار جهود ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتعزيز الوحدة والإرادة السياسية والكفاحية الفلسطينية في مجابهة الاحتلال.