نقابة المحامين تلتقي وزير الإقتصاد الوطني

وطن: اجتمع نقيب المحامين المحامي فادي عباس وعدد من أعضاء مجلس النقابة بمعالي وزير الإقتصاد الوطني محمد العامور في مقر الوزارة في مدينة رام الله.

وناقش الطرفان عدد من القضايا المشتركة في سياق تدعيم بيئة الأعمال في ظل حالة العدوان المستمرة على شعبنا بما في ذلك دور المحامين الهام والرئيسي في سياق البنية المؤسسية للأعمال والشركات.



واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر الإجتماع إلى جانب نقيب المحامين أعضاء مجلس النقابة المحامون داود درعاوي وأمجد الشلة ولؤي أبو جابر، وعدد من كادر الوزارة.