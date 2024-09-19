"الشعبية" و"الديمقراطية" في لبنان تؤكدان تخندق المقاومة الفلسطينية مع الشعب اللبناني ومقاومته

وطن: أكدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية في لبنان وقوف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، والإلتحام في خندق واحد بمواجهة العدوان والارهاب الصهيوني الذي يستهدف فلسطين ولبنان والمنطقة.

‎‎‎‎‎جاء ذلك خلال استقبال الجبهة الديمقراطية بمقرها المركزي في بيروت وفدا قياديا من الجبهة الشعبية برئاسة نائب مسؤول لبنان عبدالله الدنان وعدد من اعضاء قيادة لبنان وكان في استقبالهم وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية ترأسه عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في لبنان الرفيق يوسف أحمد .

وعبرت الجبهتان عن إدانتهما واستنكارهما للعدوان الارهابي الذي نفذه العدو الصهيوني من خلال تفجير أجهزة الإتصال بآلاف المواطنين اللبنانيين، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء وأكثر من اربعة آلاف جريح بينهم عدد من الأطفال والنساء.

وأكدوا بأن هذا العدوان هو إعدام جماعي وجريمة حرب ومجزرة جديدة تضاف الى سلسلة المجازر اليومية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الفلسطينية والقدس، والتي من المؤكد أنها حصلت بغطاء ودعم أمريكي ، وهي تعبير عن الإفلاس والفشل الذي يعيشه الكيان الصهيونية وحكومته الإرهابية العاجزة عن تحقيق اهدافها في ضرب المقاومة وكسر ارادتها وثنيها عن ممارسة حقها في مواجهة الاحتلال والعدوان.

وتوجهت الجبهتان بالتحية للشهداء وتمني الشفاء للجرحى وأكدت ثقتها بقدرة المقاومة في لبنان على الرد على هذه الجريمة وجعل العدو يدفع ثمنها غاليا، وثمنت التضحيات الكبرى التي يقدمها حزب الله في دعم شعبنا وإسناده في الأراضي الفلسطينية المحتلة دفاعاً عن حريته وأرضه وحقوقه المشروعة.

واستعرضت الجبهتان تطورات العدوان الاسرائيلي على شعبنا في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة، واكدت التمسك بخيار المقاومة طريقاً لإفشال أهداف العدوان وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وشددت على أهمية توحيد كل الجهود من أجل وقف العدوان وفك الحصار وادخال المساعدات واطلاق سراح الاسرى، ورسم استراتيجية وطنية كفاحية للتصدي للمشروع الصهيوني الاستعماري التهويدي الذي يستهدف تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وشددت على ضرورة الاسراع في تنفيذ مخرجات حوار بكين من اجل انجاز الوحدة الوطنية لقطع الطريق على كل المشاريع والمؤامرات التصفوية من خلال الشروع الفوري في الدعوة لانعقاد الاطار القيادي المؤقت وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتوفير الحاضنة السياسية للمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين .

كما استعرضت الجبهتان أوضاع شعبنا في مخيمات لبنان، وشددت على اهمية تعزيز العمل الفلسطيني المشترك من خلال تفعيل اطار هيئة العمل وتطوير اوضاع اللجان الشعبية الفلسطينية وكافة الأطر والهيئات الوطنية والاتحادات الشعبية وتحشيد كل الطاقات بما يعزز من صمود شعبنا في لبنان ويمكنه من مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والإقتصادية ، وطالبوا وكالة الأنروا بتوفير الأموال الكافية لخطة الطوارىء بما يلبي احتياجات اللاجئين على كافة المستويات وتحسين خدماتها والاسراع في اعادة ترميم المدارس في عين الحلوة واستكمال إعمار البارد ومعالجة مشكلات ومطالب النازحين الفلسطينيين من سوريا وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين في الوكالة .

ووشددت الجبهتان في ختام اجتماعهما الحرص على تطوير وتعزيز العلاقة بين الجبهتين على كافة المستويات وبما يصب في خدمة شعبنا وأهدافة الوطنية النضالية ومصلحة اللاجئين في لبنان ونضالهم من أجل حق العودة والحياة الحرة والكريمة.