المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون يدين جريمة الاحتلال بحق المدنيين اللبنانيين والمقاومة

وطن: رام الله – وطن: قال المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون ان جريمة الاحتلال بحق المدنيين اللبنانيين والمقاومة تأتي استمرارا لمسلسل الإجرام الصهيوني المنفلت من عقاله بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب امتنا العربية وهي جريمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية كلها.

وادان المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون في بيان وصل لوطن نسخة عنه "الجريمة المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بتفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في مناطق عدة من الجمهورية اللبنانية. تلك الجريمة التي استهدفت المدنيين والمدنيات من العاملين والعاملات في قطاع الخدمات الإنسانية، كما استهدفت عناصر المقاومة الوطنية اللبنانية".

وقال المؤتمر ان "هذه الجريمة تأتي ضمن مساعي الاحتلال المتواصلة لضرب العمق العربي والإقليمي المساند لمقاومة الشعب الفلسطيني، وليثبت أن لا حدود لإجرامه".

وأضاف المؤتمر "ان تصاعد هذا الإجرام يتطلب تضافر الجهود لتشكيل جبهة عريضة في مواجهة جرائم الاحتلال وملاحقته في كل مكان. تعزز هذه الجريمة القناعة أن لا خيار للجم الاحتلال، سوى مواجهته وبكافة الأشكال المتاحة، فالاحتلال الفاشي المجرم لا يفهم لغة أخرى غير لغة القوة ، وأن أوهام السلام والتطبيع، تتبخر يوما بعد يوم. "

وأعرب "المؤتمر عن تضامنه التام مع الشعب اللبناني ومع المقاومة الوطنية اللبنانية، وينحني بفخر أمام شهداء وشهيدات لبنان، ويؤكد أن هذه الجريمة كشفت الوجه الحقيقي الإجرامي للاحتلال وتعطشه للقتل والتدمير. ففي الوقت الذي ساهمت فيه ثورة التطور التكنولوجي في تسهيل حياة البشرية وضمان رفاهيتها، فإن العدو الصهيوني يستغل التطور التكنولوجي للامعان في القتل والتدمير وعولمة غطرسته، في تعبير جلي عن الإيديولوجيا الصهيونية الاستعمارية الإقصائية والتوجهات الكولونيالية للمنظومة الإمبريالية التي تدعم الاحتلال بلا حدود، وتنبري في كل مرة للدفاع عن جرائم العدو سواءً ضد الشعب الفلسطيني، أو الشعوب العربية".

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني- 14 مليون، كافة الجماهير العربية "للالتفاف حول خيار المقاومة ومقارعة الاستعمار الصهيوني في كافة الساحات والميادين بكل ما كفلته القوانين الدولية وتحقيق اوسع اصطفاف شعبي وجماهيري لتعزيز خيار المقاومة في مواجهة جرائم الاحتلال ونهج التطبيع والاستسلام ، كما ويحيي المؤتمر شهداء وشهيدات الأمة العربية، والذين قدموا وقدمن التضحيات على طريق تحرير فلسطين والخلاص من الاحتلال الإقصائي الصهيوني، حيث كان آخرهم، شهيد الأمة العربية، ماهر الجازي، والذي رسم بدمه رسالة واضحة للاحتلال بأن لا مكان له في العالم العربي، وأن أي أرض عربية يجب أن تصبح ساحة مواجهة مع العدو".

ودعا المؤتمر "الأنظمة العربية المهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال، إلى إعادة حساباتها والانحياز لشعوبها، ووقف اللهث خلف مهاترات السلام والتطبيع مع العدو الصهيوني".

وتابعت "لم يكن الهجوم الإجرامي في لبنان الأول من نوعه، بل إن هذا هو ديدن العدو في استباحة الدول العربية وتنفيذ جرائمه داخل حدودها، كما حدث في عمان في محاولة اغتيال خالد مشعل وعملية اغتيال الشهيد صالح العاروري في قلب بيروت والشهيد محمود المذبوح في دبي، وقبل ذلك اغتيال الشهيد خليل الوزير في تونس، واغتيال الشهيد غسان كنفاني في بيروت، والشهيد التونسي المهندس محمد الزواوي والذي طالته يد القتل الصهيونية في قلب العاصمة التونسية، والقائمة تطول".