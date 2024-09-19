د. مصطفى البرغوثي : قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصار لحق لشعب الفلسطيني في الحرية

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإزالة المستعمر ات الاستيطانية و جدار الفصل العنصري و إلغاء قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية و اعادتها لأصحابها يمثل انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية و لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال و الأبارتهايد و الاستعمار الاستيطاني الاحلالي، كما أنه حول حكم محكمة العدل الدولية إلى قرار دولي نافذ.

وأضاف البرغوثي في بيان وصل وطن نسخة عنه أن قرار الجمعية العامة كشف مرة أخرى عزلة إسرائيل والولايات المتحدة الداعمة لها دوليا.

وقال اننا نقدر عاليا موقف ال ١٢٤ دولة التي صوتت إلى جانب فلسطين وهي أغلبية ساحقة ليس فقط كميا بل ونوعيا حيث ان هذه الدول تمثل غالبية سكان الكرة الأرضية وعدد منها دول كبرى مثل اليابان والصين و روسيا وفرنسا واسبانيا إلى جانب جميع الدول العربية و الإسلامية.

وأضاف البرغوثي ان الفلسطينيين لم يفاجئوا بتصويت الولايات المتحدة و بعض الدول الهامشية ضد القرار فهي منحازة بشكل مطلق لإسرائيل و شريكة في اعتداءاتها، و لكننا نستغرب مواقف بعض الدول الأوروبية التي تكرر تأييدها لقيام دولة فلسطينية و ما تسميه " حل الدولتين" و مع ذلك تمتنع عن تأييد قرار ينص على انهاء الاحتلال و الاستيطان و إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قانونية في العالم.