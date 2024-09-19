الاحتلال سيعرض مقترحا يضمن الافراج عن أسراه وخروج السنوار وقادة حماس من غزة

رام الله - وطن: أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن "تل أبيب" تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع الأسرى الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة دفعة واحدة.

وأوضحت أن المقترح الإسرائيلي يقضي في المقابل بالموافقة على خروج زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار وآخرين من غزة عبر ممر آمن، مبينة أن المقترح ينص أيضا على إنهاء الحرب وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وذكرت أن المقترح الجديد قد يعرضه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أنه من المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام الأمم المتحدة في 27 سبتمبر الحالي وبالتالي سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة.