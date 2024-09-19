5 إصابات في صفوف جيش الاحتلال بـ "صاروخ مضاد" استهدف آلية شمال فلسطين

وطن: أصيب 5 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بجراح متفاوتة، عقب سقوط صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة "تل حاي" بالجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن 5 إسرائيليين أصيبوا إثر قصف على "تل حاي" غرب "كريات شمونة" بالجليل الأعلى. لافتة النظر إلى "وقوع حادثة أخرى في مستوطنة هار دوف".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أشارت إلى أن الإصابات ناجمة عن انفجار صاروخ مضاد للدروع استهدف آلية عسكرية في "تل حاي" بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن صاروخًا مضادًا للدروع استهدف آلية عسكرية في "تال حاي" شمال فلسطين، مما أدى لإصابة 5 جنود على الأقل.

وبيّن موقع "واللا الإخباري"، أن الحادثة أسفرت عن إصابتين خطيرتين و3 أخرى بجراح متفاوتة في إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان نحو إصبع الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.

ولفت الموقع الإخباري النظر إلى أن تبادلًا لإطلاق النار أعقب إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه مركبات عسكرية إسرائيلية في "تال حاي" شمال فلسطين المحتلة.

ونوهت إلى استدعاء طائرة مروحية للمساعدة في إخلاء الجنود المصابين بانفجار الصاروخ المضاد للدروع شمال فلسطين المحتلة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال أطلق قذائف صوب مصدر إطلاق الصاروخ الذي استهدف مستوطنة "تال حاي" في الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية لبنانية، أن قصفًا فسفوري كثيف، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أطراف بلدتي مركبا ورب ثلاثين والعديسة جنوب لبنان.