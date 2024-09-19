الاحتلال يعتقل 13 مواطنا بينهم امرأة من محافظة قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 مواطنا من مدينة قلقيلية وجيوس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخليها الشرقي والشمالي، وجابت عدة أحياء فيها، خصوصا أحياء: السوق، وكفار سابا، والنقار، واعتقلت كلا من: جمال هندي، وشاهر الراعي، وماهر الراعي وزوجته مارغريت، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق قلقيلية، واعتقلت كلا من: سائد سمحة، ومحمد أبو سعدة، ومؤنس خالد، وعبد الحليم خالد، ومحمود أحمد قدومي، وحسن وليد قدومي، وحكم صدقي سليم، وعلاء فهيم شماسنة، وضياء فهيم شماسنة، وسامي ياسر خريشة.