الاحتلال يعتقل شقيقين من كفر قليل جنوب نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شقيقين من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين مهند وأنس صبري القني، بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه في القرية.

وأضافت المصادر، بأن الاحتلال داهم أيضا عدة أحياء في مدينة نابلس، منها رفيديا، وشارع الجامعة إذ داهمت عددا من المنازل هناك، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحم الاحتلال مخيم العين غرب نابلس، وأطلق قنابل الغاز، والصوت والرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما سمع دوي انفجار، ولم يبلغ عن إصابات.