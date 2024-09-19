5 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزل في مدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95,551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.