مجدداً.. العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً في حيفا بواسطة الطيران المسير

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الاربعاء، هدفاً في حيفا، بواسطة الطيران المسير.

وأكدت الاستمرار "بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت المقاومة قد ضربت أول أمس الثلاثاء، هدفاً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في حيفا، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

والإثنين، نفّذت المقاومة في العراق عمليةً ضدّ هدف تابع للاحتلال في غور الأردن، بواسطة الطيران المسيّر. أما الأحد، فضربت بالمسيّرات هدفاً في حيفا المحتلة.