الرئاسة تدين العمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان الشقيق

وطن: جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إدانتها الشديدة واستنكارها للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان الشقيق، والتي أسفرت عن العشرات من الشهداء وآلاف الجرحى.

وأكدت الرئاسة، وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب لبنان الشقيق، حكومة وشعبا، فيما يتعرض لها من إرهاب مس المدنيين الأبرياء، مقدمة أحر التعازي للحكومة اللبنانية وأهالي الضحايا بهذا المصاب الجلل، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وحذّرت الرئاسة، من مغبة هذا التصعيد الخطير الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة، مؤكدة حرصها أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر توجيهاته بفتح كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفار كل الطواقم الطبية في لبنان، سواء التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، كما وجه سيادته أبناء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى من الأشقاء اللبنانيين.