طوفان الأقصى في اليوم 349.. الاحتلال يقصف ويعترف بمقتل جنود وسط عمليات للمقاومة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ349، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مستهدفةً المباني في رفح والنصيرات.

وأعلنت كتائب القسّام أنها نجحت في استهداف مبنى تحصّن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بصاروخ موجه في حي تل السلطان غربي رفح، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وفي عملية أخرى، شاركت كتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني في قصف تجمعات وآليات الاحتلال بقذائف هاون ثقيلة في حي الجنينة شرقي رفح.

جاء ذلك بعد أن أقر جيش الاحتلال بمقتل أربعة جنود وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، في كمين نفذته المقاومة. وأكد جيش الاحتلال مقتل نائب قائد سرية في كتيبة "شاكيد" - لواء "غفعاتي" وثلاثة جنود آخرين برتبة رقيب أول بعد انفجار مبنى مفخخ في تل السلطان.

وفي حادثة أخرى بمخيم الشابورة في رفح، أُصيب ضابط من دورية "غفعاتي" بجروح خطيرة إثر استهداف مدرعته بصاروخ "آر بي جي".

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين أسفرتا عن 20 شهيداً و54 جريحاً. وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 41,272، معظمهم من الأطفال والنساء، مع 95,551 جريحاً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر. ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ349: