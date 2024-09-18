غوتيريش: المجتمع الدولي لا يبذل جهودا كافية من أجل غزة

وطن: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي لا يبذل جهودا كافية من أجل غزة، داعيا إلى ممارسة المزيد من الضغوط لإنهاء الحرب على غزة خلال أقرب وقت ممكن.

وتطرق غوتيريش في مؤتمر صحفي، إلى موظفي الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني.

ولفت إلى أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني يجب أن تخضع لتحقيقات جدية ويجب أن يُحاسب الجناة.

وأوضح أن هذا الأمر ينطبق على كل مكان، لا سيما غزة، مشيرا إلى أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا في غزة غير مسبوق.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي تصميما قويا في محاسبة الجناة.