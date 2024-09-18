الصالحي: قرار الأمم المتحدة إدانة جديدة للاحتلال وتاكيد على ان الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة هي الهدف المباشر لشعبنا

وطن: قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم استنادا إلى القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو مكسب كبير للشعب الفلسطيني وإدانة جديدة للاحتلال وممارساته العنصرية المتواصلة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية.

وأكد الصالحي في بيان وصل وطن، ان متابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال خلال سقف زمني محدد ووقف توريد الاسلحة لدولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها؛ هو الإتجاه الذي يجب مواصلته من أجل تكامل الارادة النضالية الفلسطينية مع الارادة الدولية التي تعطلها الولايات المتحدة والنفوذ الدولي للحركة الصهيونية.

وختم الصالحي تصريحه؛ يقول: إن تعزيز الوحدة الفلسطينية استنادا إلى إنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين التي حظيت بالاعتراف الدولي المتزايد؛ بالاضافة إلى تطبيق حق العودة وفقا للقرار ١٩٤؛ يشكل الضمانة الأهم التي تعكس حالة البطولة والصمود التي يواجه بها شعبنا الاحتلال الصهيوني؛ كما انها تعبر عن الوفاء للتضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا في ظل استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.