ارتفاع حصيلة شهداء تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان إلى 14 شهيد

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء موجة "التفجيرات العدوانية" التي طالت أجهزة لاسلكية، إلى 14 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 450 شخصا بجروح متفاوتة.

وشهدت عدة مناطق في لبنان، عصر اليوم، سلسلة انفجارات جديدة في أجهزة لاسلكية، في أيادي حامليها وداخل المنازل ما تسبب في حرائق، كما احترقت دراجة نارية في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت استشهاد 12 مواطنا بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 مواطن آخرين في انفجار أجهزة اتصال يوم أمس في عدة مناطق في لبنان.