المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً في حيفا المحتلة بالطيران المسيّر

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأربعاء، ضربها هدفاً للاحتلال في مدينة حيفا في فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، مساء الثلاثاء.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي استمراراً لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لقطاع غزة، ورداً على مجازر الاحتلال ضدّ الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بمواصلة العمليات بوتيرة متصاعدة.

والإثنين، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق عمليةً ضدّ هدف تابع للاحتلال في غور الأردن، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً. أما الأحد، فضربت بالمسيّرات هدفاً في حيفا المحتلة.