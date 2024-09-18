الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان بلا تأثير استراتيجي

وطن: أكد محللون تحدّثوا إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ العدوان الإلكتروني الإسرائيلي، الذي استهدف أجهزة "البايجر"، "ليس له هدف استراتيجي واضح".

وشدّد المحللون على أنّ العدوان "لم يحقّق تأثيراً استراتيجياً واضحاً"، إذ إنّه "لم يغيّر التوازن العسكري على طول الحدود" اللبنانية - الفلسطينية، حيث تستمر العمليات كما كانت الحال منذ بدء المواجهات بين الاحتلال وحزب الله، في الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنّ العدوان كان "بمنزلة عرض للبراعة التكنولوجية التي تتمتع بها إسرائيل"، إلا أنّ هذا الأمر لم يغيّر الإحباط الموجود لدى الإسرائيليين، فهذا الشعور "لا يزال قائماً، إذ لا يزال حزب الله متحصناً على الحدود الشمالية، ويمنع عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة".

وفي هذا الإطار، تحدّثت ميري إيسين، وهي ضابطة كبيرة سابقة في الاستخبارات "الإسرائيلية"، عن عدم تأثير العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على نشاط حزب الله، مؤكدةً أنّ "أي مقاتل من حزب الله لن يتحرّك (من ساحة القتال) بسبب ذلك، فامتلاك (إسرائيل) قدرات كبيرة لا يشكّل استراتيجية".

يُذكر أنّ حزب الله توعّد الاحتلال بالردّ على العدوان، عبر "قصاص عادل، سيناله من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، مؤكداً استمراره في تنفيذ العمليات العسكرية الداعمة للمقاومة في قطاع غزة كالمعتاد.

وبلغ عدد شهداء العدوان ـ12، بينهم طفلان وعدد من العاملين في القطاع الصحي، بينما تراوحت الإصابات بين 2700 و2800، توزّعت على النحو الآتي: 1850 في بيروت وضاحيتها الجنوبية، 750 في الجنوب، و150 في البقاع، بحسب الإحصائية الأخيرة التي أعلنها وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض.



المصدر: الميادين