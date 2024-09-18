القسّام تفجر مبنى في جنود الاحتلال في رفح.. وتوثق سيطرتها على آلية عسكرية

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكّنها من استهداف مبنى تحصّن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال، بصاروخ موجّه، في حي تل السلطان، غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسّام إيقاعها جنود الاحتلال الذين كانوا داخل المبنى بين قتيل ومصاب.

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق استهدافها آليات الاحتلال في محاور القتال، في شرقي رفح.



يأتي ذلك بعدما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود، وإصابة 5 آخرين، 3 منهم في حالة خطرة، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية في رفح، الثلاثاء.

وتحت بند سُمح بالنشر، أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد سرية في كتيبة "شاكيد" - لواء "غفعاتي"، و3 جنود آخرين برتبة رقيب أول.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ الجنود الـ4 قُتلوا بعد انفجار مبنى مفخخ مُسبقاً في حي تل السلطان.

وفي حادثة أخرى في مخيم الشابورة، وسط رفح، أُصيب ضابط من دورية "غفعاتي" إصابةً خطرة، نتيجة إصابته بعد إطلاق "آر بي جي" على مدرّعة "نمر" التي كان فيها.