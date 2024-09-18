مستوطنون يحرقون أراضي في المغير شمال رام الله

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، قرية المغير شمال رام الله، وأحرقوا أراضي زراعية.

وأفادت مصادر محلية في القرية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف القرية من الجهة الشرقية، وأشعلت النار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بعضها مزروع بأشجار الزيتون، ما أدى إلى احتراق عشرات منها.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استدعت سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمنع قوات الاحتلال أصحاب الأراضي المستهدفة من دخولها منذ بدء العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قرية المغير لعدة هجمات من قبل المستوطنين، كان أخطرها قبل نحو ثلاثة أشهر، حين أحرقوا العديد من المنازل والمركبات.