ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الإلكتروني إلى 12 شهيداً ونحو 2800 جريح

وطن: أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أنّ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الإلكتروني وصل لغاية الآن إلى "12 شهيداً، بينهم طفلان وعدد من العاملين في القطاع الصحي".

أمّا الإصابات، فأشار الأبيض إلى أنّها تتراوح بين 2700 و2800، منهم 1850 في بيروت وضاحيتها الجنوبية، و750 في الجنوب، و150 في البقاع.

ولفت الأبيض إلى أنّ "10% منهم حالتهم حرجة"، مضيفاً أنّه تم نقل إصابات من البقاع إلى سوريا، وأخرى إلى إيران.

وتحدّث الأبيض عن رد الفعل السريع والجيد في القطاع الطبي اللبناني، إذ "تم استيعاب عدد الإصابات وتقديم الإسعافات اللازمة" في ظل "صورة تلاحم وطني".

وعن المساعدات الطبية الخارجية، أشار الأبيض إلى وصول شحنات من "العراق وإيران والأردن".

وطلب وزير الصحة "من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات، والانتباه إلى الشائعات، ولا سيما في الظرف الذي نمر به".