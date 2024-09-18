الاحتلال يزعم أن التفجير في تل أبيب قبل نحو عام كان محاولة فاشلة لاغتيال يعالون

وطن: زعمت سلطات الاحتلال أن التفجير الذي وقع في منتزه اليركون في تل أبيب، قبل نحو عام، كان يستهدف وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون، في محاولة اغتيال فاشلة نُسبت إلى خلية مرتبطة بحزب الله..

وفي بيان مشترك صدر عن شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، أن التفجير الذي وقع في تل أبيب قبل نحو عام وتنسبه إلى خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني، كان محاولة اغتيال فاشلة استهدفت وزير الأمن ورئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2023، انفجرت عبوة ناسفة في منطقة منتزه اليركون في مدينة تل أبيب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات؛ وقال الشاباك أمس إن العبوة الناسفة "كانت موجهة لاستهداف مسؤول إسرائيلي"، ليدعي اليوم أن الحديث محاولة فاشلة لاغتيال يعالون.