الحزب الشيوعي الفلسطيني يدين تفجيرات لبنان

وطن: ادان الحزب الشيوعي الفلسطيني "العدوان الصهيوني على اللبنانيين بتفجير أجهزة اللاسلكية المحمولة " بيجر".

ووصف الحزب في بيان وصل لوطن نسخة عنه هذا الاستهداف بـ"الإجرام الموصوف الذي ينتهك السيادة اللبنانية والقيم الإنسانية والأخلاقية ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية بلا حسيب ولا رقيب على الإجرام الصهيوني الإرهابي في لبنان،سوريا وفلسطين المحتلة".

وأعتبر الحزب الشيوعي الفلسطيني إن "هذا الاعتداء يمثل تحول درامتيكي في الحرب الدائرة مع هذا الكيان الغاصب حيث أنها أول عملية هجومية تتم بهذا الشكل من قبل هذا الكيان، وجاء هذا الاعتداء نتيجة عدم قدرة الجيش الصهيوني على التوغل البري في لبنان وحاجته لأي انجاز من أجل تسويقه للمجتمع الصهيوني ورفع معنوياته والذي فقد ثقته بالجيش والحكومة الصهيونيتين فأستعاض عن ذلك بما يسمى الحرب الأمنية والتي يتفوق بها العدو من الناحية التكنولوجية والتقنية ."

وعبر الحزب الشيوعي الفلسطيني "عن تضامنه المطلق مع الشعب اللبناني ومقامته الشريفة وعلى رأسها حزب الله والتي اذاقت العدو الصهيوني مرارة الهزيمة، واعتبر أن التلاحم بين اللبنانيين اضاع الفرصة على هذا العدو الذي كان يهدف الى زرع الفتنة بين اللبنانيين."