البنك العربي وإنجاز فلسطين يجددان اتفاقية برنامج "تحسين البيئة المدرسية" للعام العاشر على التوالي

وطن: أعلن البنك العربي مؤخراً عن تجديد اتفاقية برنامج "تحسين البيئة المدرسية " والذي ينفذ للعام العاشر على التوالي مع مؤسسة إنجاز فلسطين وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتجديد وصيانة عدد من المدارس الحكومية في 5 محافظات مختلفة. ووقع الاتفاقية عن البنك العربي السيد جمال حوراني - مدير منطقة فلسطين، وعن إنجاز فلسطين السيد بسام ولويل - رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف برنامج "تحسين البيئة المدرسية" إلى المساهمة في خلق بيئة تعليمية صحية وسليمة وآمنة للطلبة والهيئة التدريسية على حد سواء. حيث يتم من خلال هذا البرنامج اختيار عدد من المدارس لصيانتها وتجديدها بناءً على معايير محددة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبتنفيذ من قبل مؤسسة إنجاز فلسطين، آخذين بعين الاعتبار المدارس التي تحتاج إلى صيانة ملحّة والمدارس الجديدة التي تحتاج لتنفيذ بعض الأعمال الأساسية للبدء بتشغيلها واستقبال الطلبة.

وسيتم هذا العام من خلال البرنامج صيانة وتجديد 7 مدارس حكومية في كل من: سيلة الحارثية في محافظة جنين، سبسطية في محافظة نابلس، السواحرة وبير نبالا في مديرية ضواحي القدس، جالا (شمال الخليل) ودورا (جنوب الخليل)، وكفر الديك في محافظة سلفيت. ستشمل أعمال الصيانة تجديد الوحدات الصحية، دهان وبلاط الغرف الصفية والممرات، عزل الأسطح الخارجية، تجديد المشربيات، تركيب المظلات، وكذلك تأهيل الساحات والحدائق المدرسية. كما يتضمن هذا البرنامج تنفيذ تدريب لحوالي 150 معلماً ومعلمة من أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس المستفيدة بالتعاون مع مدربين مختصين من البنك العربي، بهدف تطوير قدرات المعلمين وتعزيز كفاءاتهم، لضمان تقديم تعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية محسّنة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة أشار السيد حوراني إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التنموية الهادفة التي يتبناها البنك ويهتم بتنفيذها سنوياً ضمن نطاق برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً". وعبر الحوراني عن فخره بالإنجاز الذي حققه البرنامج على مدار 10 أعوام بإنجاز أعمال صيانة وتجديد لـ 55 مدرسة، والذي ساهم برفع الروح الإيجابية للطلبة وتطوير قدرات الهيئات التدريسية في المدارس التي تم تجديدها."

من جهته، أشار السيد بسام ولويل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين، إلى أهمية هذا التعاون قائلاً: "نحن ملتزمون بتطوير المسيرة التعليمية في فلسطين من خلال توفير بنى تحتية ملائمة لبيئة تعليم صحية. إن تعاوننا مع البنك العربي يعكس رؤيتنا المشتركة لتحسين جودة التعليم ودعم نمو الطلبة والمعلمين على حد سواء."

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة انجاز فلسطين تُنفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج بمشاركة موظفي البنك العربي بالفروع كمتطوعين وتندرج هذه الأنشطة تحت أربعة محاور رئيسية وهي: المعرفة المالية، جهوزية العمل، ريادة الأعمال، العلوم والتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معًا" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن ستة مجالات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام وتمكين المرأة والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.