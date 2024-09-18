شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس 19/9/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظتي القدس و رام الله والبيرة :

منطقة كسارات مخيم قلنديا , جزء من مخيم قلنديا ويشمل حارة عنتر وحارة امطير وجامع عمر بن الخطاب والمجاورين , إسكانات بيت المال والمجاورين , عمارة تدمر والمجاورين , إسكان المهندسين في سطح مرحبا والمجاورين , محطة التنقية – بلدية البيرة , مركز البيرة الرياضي (جرين جيم) والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.