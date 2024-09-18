انتشال 4 شهداء من خربة العدس شمال رفح

وطن: انتشلت الطواقم الطبية، اليوم الأربعاء، 4 شهداء من منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشهداء الأربعة استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة خربة العدس يوم أمس الثلاثاء.

كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة الزهراء بمخيم النصيرات، فيما استهدف طيران الاحتلال المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في شرق مخيم جباليا نيرانها صوب أراضي ومنازل المواطنين شمال غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,252، و95,497 جريحا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.