استشهاد فتى برصاص الاحتلال قرب نعلين غرب رام الله

وطن: استشهد فتى، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتى حسن يوسف حسن الشاعر (17 عاماً) برصاص الاحتلال قرب نعلين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد الشاعر من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وأن الاحتلال احتجز جثمانه.

وباستشهاد الفتى الشاعر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 706 بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.