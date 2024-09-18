الاحتلال يحتجز كادرا تدريسيا في مدرستين بالجبعة جنوب بيت لحم

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عددا من كادر الهيئة التدريسية في مدرستين بقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من معلمي ومعلمات مدرستي توافق المختلطة الثانية، وذكور الجبعة الثانية على الحاجز العسكري المنصوب على مدخل القرية الرئيسي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد بدء الدوام المدرسي.

يشار أن الاحتلال ومستوطنوه صعدوا من اعتداءاتهما على المدارس خاصة الواقعة على نقاط التماس، وكان آخرها قبل يومين إذ اعتدى مستعمرون على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.