الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من مخيم الفوار ويصعد من إجراءاته في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك بعد مداهمات واسعة واعتداءات على سكان المخيم.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال المخيم واعتقلت كلاً من:

محمود أبو وردة، ويعقوب الخطيب، وزكريا نصار، ويونس النجار، ومحمد موسى أبو هشهش، وسياف كمال أبو طعيمة، ومحمود القواسمة، وأيهم أكرم الشوابكة.

وقامت القوات بتفتيش منازل المعتقلين وتكسير محتوياتها، كما اعتدت على عدد من المعتقلين بالضرب المبرح قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وفي إطار عمليات الاقتحام، اعتلى جنود الاحتلال سطح منزل المواطن محمود الخطيب وحولوه إلى ثكنة عسكرية مؤقتة.

بسبب هذا التصعيد، صرح مدير تربية جنوب الخليل، ياسر صالح، أنه تقرر تعليق الدوام الدراسي في مدارس الفوار والريحية والحدب اليوم، على أن يتم تعويض الدروس لاحقاً، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب.

وتزامنت حملة المداهمات والاعتقالات هذه مع تشديد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في محافظة الخليل، حيث أقامت قوات الاحتلال العديد من الحواجز على مداخل المدينة وقراها ومخيماتها. كما أغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية باستخدام البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية، مما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وزيادة معاناتهم اليومية.

وتأتي هذه الاعتقالات في مخيم الفوار، في سياق تصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وخاصة في الخليل التي تشهد باستمرار حملات اعتقال وتضييقات على المواطنين.