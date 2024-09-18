قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطناً من محافظة بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 15 مواطناً، من محافظة بيت لحم في حملة مداهمات واسعة.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الاعتقالات شملت مناطق مختلفة من المحافظة، وكان النصيب الأكبر منها في قرية حوسان غرباً، حيث تم اعتقال 14 مواطناً من القرية بينهم أشقاء والمعتقلون هم:

محمد رأفت حمامرة (27 عاماً)، ومحمد ياسر حمامرة (27 عاما)، ومحمد جمال زعول (29 عاماً)، ومحمد علي سباتين (18 عاماً)، ويزن محمود زعول (21 عاماً)، وباسل محمد زعول (18 عاماً)، وقسام عميرة (19 عاماً)، وعبد الرحمن حمامرة (20 عاماً)، وبلال عوض حمامرة (19 عاماً)، وعبد الحميد سامي حمامرة (30 عاماً)، وقصي محمد سباتين (21 عاماً)، وقتاد ناصر شوشة (20 عاماً)، ومصطفى محمد سباتين (21 عاماً)، ويزن خالد الشوشة (27 عاماً).

كما تم اعتقال الشاب أرسلان مناصرة (20 عاماً) من قرية واد فوكين غرب بيت لحم.

تأتي هذه الحملة في إطار تصعيد مستمر من قبل قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث تتزايد الاعتقالات والمداهمات بشكل متكرر.