حزب الشعب يدين الهجوم الإجرامي الذي استهدف الشعب اللبناني ويعرب عن تضامنه معه

وطن لللأنباء: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن "إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي الذي استهدف آلاف المواطنين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات؛ وذلك إثر تفجير نوع معين من أجهزة الاتصال المحمول من"نظام الـpagers"، والذي تشير المعلومات بما في ذلك العديد من وسائل الاعلام العبرية، إلى وقوف أجهزة استخبارات الاحتلال الصهيوني وراء هذا العمل الإرهابي".

واضاف حزب الشعب في تصريح صحفي مساء اليوم، وصل وطن، يقول: إن حزبنا وشعبنا الذي يدرك الدور الإرهابي لدولة الاحتلال الصهيوني وتهديداتها وخطرها على شعوب وسيادة دول المنطقة برمتها، يعبر عن وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الهجوم الاجرامي لأجهزة الاحتلال، والسلامة والاستقرار للبنان.