طوفان الأقصى في اليوم 348.. حرب الابادرة متواصلة على القطاع.. "اسرائيل" تتجهز لاعلان جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ348، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف عدد من المنازل في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين الذين لا زال غالبيتهم عالقون تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و252 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و497 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقاً لبيان وزارة الصحة الصادر اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة 14 العبرية، إن هناك احتمالات بإعلان "إسرائيل" قريبا جبهة الشمال هي جبهة الحرب الرئيسية، يتزامن ذلك مع توعد حزب الله (إسرائيل) بـ"قصاص عادل" في أعقاب إصابة نحو 3 آلاف مواطن بتفجير أجهزة اتصال البيجر في لبنان.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ348: