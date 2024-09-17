إصابة طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

وطن: أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عند حاجز عسكري جنوب شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب طفل (16 عاما) خلال تواجده بالقرب من حاجز عسكري جنوب شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابته في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية "طيارة" في محافظة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وعلى مدخل بلدة حبلة جنوب قلقيلية، واحتجزت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها.