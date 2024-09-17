فصائل المقاومة عن العدوان "الإسرائيلي" على لبنان: كلنا ثقة في حزب الله

وطن: دانت فصائل المقاومة العدوان "الإسرائيلي" الغادر على لبنان، الذي تمثل بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية، في عددٍ من المناطق اللبنانية، وتؤكد ثقتها بقدرة المقاومة على الثأر والرد القوي على الاحتلال بما يتناسب مع العدوان.

حماس: نثمن جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشدّة، عدوان الاحتلال الإرهابي الذي استهدف مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، وأدى لإصابة الآلاف بين المواطنين، دون تفريقٍ بين المقاومين والمدنيين، واستشهاد عدد منهم.

ورأت حماس في العدوان "جريمةً تتحدّى كافة القوانين والأعراف"، محمّلةً حكومة الاحتلال "المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة".

وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّ هذه الجريمة "تأتي في إطار عدوان جيش الاحتلال الشامل على المنطقة، وسياسة العربدة والغطرسة التي تتبنّاها حكومة الاحتلال، متسلّحة بدعم أميركي يوفّر غطاءً لجرائمها"، مؤكدةً أنّ "هذا التصعيد الإجرامي لن يقود كيان الاحتلال الإرهابي إلا لمزيد من الفشل والهزيمة".

وثمّنت حركة "حماس جهاد وتضحيات إخواننا في حزب الله، وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة"، مؤكدةً تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني والإخوة في حزب الله، ومشددةً على أنّ "جرائم الاحتلال الفاشي لن توهن من عزيمة شعوبنا الحرة ولن تكسر إرادة المقاومة لديها".

الجهاد الإسلامي: ثقتنا تامة بردّ المقاومة الإسلامية

رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في "العملية الغادرة التي نفذتها أجهزة جيش الاحتلال بتفجير أجهزة اتصال، جريمة حرب موصوفة، ألحقت أضراراً بالغة بعدد كبير من المدنيين الآمنين داخل بيوتهم عن نية غدر مبيتة".

واعتبرت الحركة في بيانٍ لها، أنّ لجوء الاحتلال إلى هذا الخيار، يدل على مستوى الإحباط وضيق الخيارات التي بات يمتلكها بعد الضربات التي تلقاها من أكثر من جبهة من جبهات إسناد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي ثقتها التامة بأن المقاومة الإسلامية قادرة على امتصاص هذه الضربة الغادرة واحتواء نتائجها سريعاً، وأنها ستردّ بما يتناسب مع حجم الجريمة واستهداف المدنيين داخل بيوتهم، ولا سيما منهم عوائل المقاومين.

حركة المجاهدين: نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة

حركة المجاهدين الفلسطينية دانت بدورها "الجريمة القذرة وغير الأخلاقية التي استهدفت أجهزة اتصالات لبنانية وأدت إلى استشهاد العديد واصابة الآلاف من أشقائنا في لبنان والتي يقف وراءها جيش الاحتلال الجبان".

ورأت الحركة في الجريمة "جزءاً من الحرب الإجرامية التي تقودها حكومة نتنياهو ضد أمتنا بدعم من الإدارة الأميركية المجرمة"، محمّلةً الإدارة الأميركية "المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم الاحتلال".

وأكدت حركة المجاهدين أنّ جيش الاحتلال لن يفلح في سعيه من خلال جرائمه الجبانة والغادرة لكسر إرادة المقاومة في أمتنا، أو ثني المجاهدين في حزب الله ولبنان عن مواصلة إسنادهم لقطاع غزة الذي يتعرّض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية.

وشدّدت الحركة على "تدفيع جيش الاحتلال المجرم ثمن جرائمه البشعة بحق شعبنا وأمتنا"، مؤكدةً أنّ "عليه أن يدرك أنه في معركة مفتوحة مع كل القوى الحية في الأمة".

ودعت حركة المجاهدين في بيانها الأمة وقواها الحية إلى "التوحد والاصطفاف في مواجهة عدو الأمة المركزي جيش الاحتلال المجرم وراعيته الإدارة الأميركية المجرمة".

ألوية الناصر صلاح الدين: محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد

ودانت ألوية الناصر صلاح الدين الجريمة الهمجية بحق أبناء الشعب اللبناني الشقيق والتي أدت الى إرتقاء عدد من الشهداء، وأوقعت مئات الجرحى والمصابين.

واعتبرت في بيانٍ لها أنّ جريمة الاحتلال المروعة جاءت نتيجة فشل جيش الاحتلال العسكري الكبير في إيقاف جبهة الاسناد اللبنانية خلال معركة طوفان الأقصى المستمرة، ورأت فيها محاولة يائسة لإيقاف جبهة الإسناد اللبنانية المشتعلة والتي يمثل حزب الله والمقاومة الإسلامية رأس حربتها.

وشدّد بيان ألوية الناصر صلاح الدين على الثقة بـ"قدرة الأشقاء في المقاومة الاسلامية وحزب الله على الثأر والرد على هذه الجريمة النكراء والاستمرار في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته مهما كانت التضحيات".

الجبهة الديمقراطية: لن يزيد المقاومة إلا ثباتاً وإصراراً

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دانت العمل الإجرامي بحق لبنان واللبنانيين، مؤكدةً أنه مجزرة وجريمة حرب جديدة تتطلب الإدانة الدولية والمحاسبة.

ورأت الجبهة في الجريمة دليلاً واضحاً على فاشية جيش الاحتلال، مؤكدةً أنه ما كان ليجرؤ على ارتكابها لولا الصمت الدولي والدعم الأميركي والأطلسي الفاضح لسياسته ومجازره المستمرة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وسعيه لإشعال الحرب في الإقليم بعدما عجز عن تحقيق أهدافه في العدوان على غزة.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية بأن هذا العدوان لن يزيد المقاومة في لبنان إلا ثباتاً وإصراراً على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال الممكنة.

وشددت على ثقتها بقدرة المقاومة على التعامل مع هذا العدوان الذي يدل على فشل الاحتلال وهزيمته في ضرب المقاومة، التي لن تثنيها هذه المجازر عن مواصلة مقاومتها ومواجهتها لجيش الاحتلال.

الجبهة الشعبية: على يقين من قدرة المقاومة على امتصاص الهجوم والردّ بقوة

ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الهجمات الغادرة "تصعيداً صهيونياً خطيراً، يأتي في سياق محاولة جديدة لإرباك الوضع الأمني في لبنان وزعزعة استقراره".

واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها، أنّ "هذا تصعيد جيش الاحتلال الواسع يُشنّ بتنسيقٍ مؤكدٍ مع الولايات المتحدة وقوىً غربية، ويهدف إلى ضرب العمق اللبناني ومحاولة إضعاف المقاومة التي أثبتت مراراً قدرتها على مواجهة هذه الأحداث الخطيرة".

وأكدت الجبهة وقوفها وتضامنها الكاملين مع لبنان والمقاومة فيه، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدّدت الجبهة الشعبية على تيقنها من "قدرة المقاومة على امتصاص هذا الهجوم الغادر، والرد بشكلٍ قوي يعكس تماسكها وصلابتها"، جازمةً بأنّ هذه العمليات "لن تثني المقاومة في لبنان عن مواصلة دعمها للمقاومة في غزة في معركتها المستمرة ضد الاحتلال".

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أنّ التهديدات "الإسرائيلية" المتكررة بشنّ عدوان واسع على لبنان، لن تواجَه إلا بمزيدٍ من الصمود والمقاومة، مشيرةً إلى أنّ الشعب اللبناني وقواه المقاومة أثبتوا مراراً أنهم قادرون على إفشال أي مخطط يستهدفهم، والرد على التصعيد بتصعيدٍ أكبر.

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني، أيضاً، عن إدانته الشديدة لـ"الهجوم الإجرامي الذي استهدف آلاف المواطنين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق"، مؤكداً "وقوف أجهزة استخبارات الاحتلال وراء هذا العمل الإرهابي".

البرغوثي: نتنياهو سيفشل ومخططاته ستنكسر

أمين عام "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، رأى أنّ الهجوم الإجرامي عمل إرهابي ومسّ بالمدنيين الأبرياء، ويمثل تنفيذاً لمؤامرة نتنياهو وحكومته الفاشية لتفجير حربٍ شاملةٍ على لبنان، وجرّ المنطقة إلى حربٍ إقليمية، ولمنع الوصول إلى اتفاق لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وشدّد البرغوثي على أنّ نتنياهو لم يكن ليتجرأ على ارتكاب كل هذه الجرائم لولا الدعم الأميركي المطلق والصمت الغربي، مؤكداً أنه سيفشل أمام صمود شعوب المنطقة ومقاومتها وخاصة الشعبين اللبناني والفلسطيني، وستُكسر مخططاته كما تحطمت مؤامرات من سبقه من المعتدين.

الرئيس الفلسطيني يوجّه بفتح المستشفيات الفلسطينية في لبنان

وفي سياق متصل، قال السفير الفلسطيني لدى لبنان، أشرف دبور، إنه بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فُتِحَت المستشفيات الفلسطينية كافةً في لبنان، وتم استنفار كل الطواقم الطبية، سواء التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، لاستقبال الجرحى وتقديم الدعم والمساندة لهم.

وكان حزب الله قد حمّل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمّل المسؤولية لجيش الاحتلال "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم"، ومعلناً أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وجاء ذلك على أثر إعلان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتقاء 9 شهداء حتى الآن نتيجة انفجار أجهزة اتصال لاسلكية "البايجر"، مشيراً إلى وقوع 2750 جريحاً بينهم نحو 200 في حالة حرجة، في 100 مستشفى.

ولفت الأبيض، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ غالبية الإصابات، في الحصيلة الأولية التي أعلنها، هي في الوجه أو العيون أو اليد أو في منطقة البطن.