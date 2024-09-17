تشييع جثمان الشهيد سمير اعمر في طولكرم

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد سمير عبد الرحيم اعمر (55 عاما)، في ضاحية شويكة شمال المدينة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبته على مجازره المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وتم نقل جثمان الشهيد بمركبة الإسعاف إلى منزله في منطقة الظهرة في الضاحية، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من عائلته، ومن ثم انطلقوا به إلى مسجد شويكة القديم للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الفقها.

وكان الشهيد اعمر ارتقى ظهر اليوم متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الصدر بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري غرب قرية الجاروشية الملاصقة لضاحية شويكة، وتم نقله بمركبة إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى الذي أعلن عن ارتقائه.